В Кирове руководитель ТСЖ за короткий срок стал миллионером

В региональной прокуратуре рассказали о горожанине, который за небольшой промежуток времени стал миллионером. Он обогатился почти на 3 миллиона рублей. И сделал это, пользуясь служебным положением.

Известно, что мужчина был назначен руководителем товарищества собственников жилья. Он имел доступ к счёту ТСЖ. Туда владельцы квартир многоэтажного дома переводили деньги. Средства должны были идти на содержание и ремонт имущества, оплату счетов.

Однако мужчина решил, что эти деньги лучше использовать для своих нужд. Он перевёл около трёх миллионов рублей на свой личный счёт и стал обеспеченным человеком.

Миллионером горожанин был недолго. О махинациях узнали правоохранители. Бывшего руководителя ТСЖ осудили. Ему назначили 4 года лишения свободы. Потом из-за состояния здоровья осужденного наказание заменили на условное.

Ранее мы сообщали, что кировчанин «подарил» брокерам почти 5 миллионов рублей.

Фото из открытых источников