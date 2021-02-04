В Кирове рядом с новым торговым центром появятся две остановки

Крупнейший ТЦ «Макси» готовится к открытию.

Паблик «Кировский транспорт» подробно написал о том, что в нашем городе уже совсем скоро появятся сразу две новые остановки общественного транспорта. Их возведут у нового ТЦ «Макси». Этот торговый центр станет крупнейшим в Кирове.

Представители компании сообщают в соцсетях о том, что добраться до ТЦ можно будет без особых проблем. Сделать это можно на личном автомобиле. Рядом со зданием расположится огромная парковка. Также есть вариант поездки на автобусе.

Для пассажиров общественного транспорта даже сделают две новые остановки. Одна расположится на улице Луганской, а вторая прямо у южного входа в «Макси» на большой парковке.

Как пишут редакторы «Кировского транспорта», пока точно не известно, какие именно маршруты будут заходить на территорию ТЦ. По Луганской постоянно ездят три автобуса. Их номера 11, 26, 50.

Фото: vk.com/kirovt