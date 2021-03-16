В Кирове с крыши дома на мужчину упала снежная масса

Всё случилась на глазах очевидцев на улице Казанской.

В паблике «Злой кировчанин» появилась запись о том, что на мужчину упал снег с крыши многоэтажного дома. Автор поста стал очевидцем случившегося. Всё произошло на улице Казанской.

Как указано в посте, молодой человек гулял с собакой рядом с четырёхэтажным домом. Внезапно на него рухнула снежная масса. Он присел на корточки и в таком положении провёл несколько минут. После встал и отправился дальше.

Автор негодует, что в этом месте постоянно ходят люди. Среди прохожих и взрослые, и дети, и мамы с колясками.

Напомним, на прошлой неделе в Кирово-Чепецке на ребёнка упал снег с крыши. После этого местная администрация объявила о массовой очистке снега с кровель зданий.

Фото: vk.com/zlo43