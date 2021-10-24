В Кирове с опозданием сносят самовольно построенный киоск с шаурмой

Распоряжение о его ликвидации было опубликовано ещё 8 июня и согласно ему должно было произойти в течение 90 дней.

О том, что самовольно построенный на перекрёстке улиц Ленина и Герцена киоск начали убирать, сообщил сайт Киров.ru. Издание приводит слова начальника теруправления по Первомайскому районау Вячеслава Симакова, который рассказал, что задержка сноса незаконной постройки связана с тем, что собственник киоска решил разобрать его сам. Сейчас он начал выполнять свои обязательства. Вячеслав Николаевич также сказал, что благодаря этому город сохранил бюджетные деньги.

Ранее мы сообщали, что в Кирове сносят не только аварийный дома, но и незаконно построенные шиномонтаж, гаражи и торговый павильон.

Фото: Киров.ru