В Кирове с сотрудника банка взыскали деньги, пылесос и электронную книгу

В Кирове с бывшего сотрудника одного из коммерческих банков взыскали деньги, полученные в качестве коммерческого подкупа.Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Экс-начальник отдела управления информационных технологий коммерческого банка был осужден за коммерческий подкуп. Суд приговорил мужчину к штрафу в 1,7 миллиона рублей, а также на 3,5 года лишил права заниматься закупками.

В ходе следствия было установлено, что осужденный получил от поставщиков оборудования 440 тысяч рублей в виде денег и электроники – пылесоса и читалки. Все это было передано в качестве вознаграждения за действия в интересах поставщиков.

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать сделки ничтожными. Суд признал требования законными и взыскал с осужденного деньги, полученные в качестве вознаграждения, и стоимость электроники.

Бывший сотрудник банка пытался обжаловать приговор, но суд второй инстанции оставил решение в силе.