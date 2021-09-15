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В Кирове сбили женщину, перебегавшую дорогу на красный свет

Юлия Зорина Новости, Происшествия

В Кирове попала под машину женщина, перебегавшая дорогу на красный свет. О происшествии рассказали в ГИБДД.

ДТП случилось утром 14 сентября на улице Ломоносова, 22. 43-летняя кировчанка решила перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Однако «проскочить» не удалось – женщина попала под колеса автомобиля «ГАЗ-3010», а затем упала на «Мазду». 

В результате происшествия кировчанка получила травмы. Насколько тяжелыми они оказались, не сообщается. 22-летний водитель грузовика не пострадал. 

Ранее мы писали, что в Кировской области неизвестный водитель насмерть сбил женщину. 

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Юлия Зорина