В Кирове сдали долгострой в 1-м Гороховском переулке

1 апреля был введен в эксплуатацию проблемный дом №21 в 1-м Гороховском переулке. Он стал вторым в Кировской области, достроенным с применением механизма передачи участка застройщику.

100-квартирный дом в Гороховском переулке строила «Вятка-Надым». Сдача дома была запланирована на 4-й квартал 2016 года, однако застройщик обанкротился, и строительство заморозили.

Работы возобновились в 2020 году при участии нового застройщика. Осенью был заключен договор на достройку дома. Стоимость работ была оценена в 38,6 миллиона рублей.

Подрядчик уложился в график, взяв на себя увеличение объемов строительства, не учтенных в смете. Как и обещалось, дом был сдан в эксплуатацию 31 марта. Он стал первым в списке долгостроев, сданных в 2021 году. До конца года планируется сдать еще два дома – в Кирове на улице Маклина, 60 и в Слободском на улице Советской, 47а.

Фото: vk.com/21goroxovskiy