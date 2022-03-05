В Кирове сетевые магазины ограничат наценки на продукты

Кировские торговые сети добровольно ограничат наценки на продукты. Об этом было заявлено на встрече с местными товаропроизводителями в центре «Мой бизнес».

Главной темой встречи стало повышение стоимости социально значимых товаров в связи с санкциями. Руководители торговых организаций, представители областного минпромторга, минсельхоза и УФАС обсудили меры по недопущению роста цен и способы бесперебойного обеспечения населения товарами первой необходимости.

По итогам встречи кировские ритейлеры приняли решение ограничить наценку на товары из базовой продуктовой корзины. Это будет зафиксировано в меморандуме. Ограничение торговых наценок позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан.

Разработкой мер поддержки других отраслей экономики занимается межведомственная комиссия под руководством губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Ранее мы писали, что кировские магазины ограничили продажу товаров с длительным сроком хранения.