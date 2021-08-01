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В Кирове сфотографировали необычное грозовое облако

Вадим Шабалин Новости, Общество

 В Кирове сфотографировали формирование шквалового ворота необычной структуры в переднем нижнем основании кучево-дождевого облака.

Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», речь идёт о формировании так называемого облака-рулона.

В Кирове сфотографировали необычное грозовое облако

Шкваловый ворот является одной из дополнительных особенностей облаков. Это плотный и темный облачный вал с более или менее разорванными краями. Он располагается под основным облаком в передней его части.

Ворот очень быстро перемещается и предвещает усиление ветра.

Фото vk.com/meteokirov

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Вадим Шабалин