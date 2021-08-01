В Кирове сфотографировали необычное грозовое облако

В Кирове сфотографировали формирование шквалового ворота необычной структуры в переднем нижнем основании кучево-дождевого облака.

Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», речь идёт о формировании так называемого облака-рулона.

Шкваловый ворот является одной из дополнительных особенностей облаков. Это плотный и темный облачный вал с более или менее разорванными краями. Он располагается под основным облаком в передней его части.

Ворот очень быстро перемещается и предвещает усиление ветра.

Фото vk.com/meteokirov