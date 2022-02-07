В Кирове сфотографировали туманную радугу

В Кировской области сфотографировали зимнюю туманную радугу. Снимки необычного природного явления появились в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Фото были сделаны в Кирове, а также в Белохолуницком районе. Как поясняется в сообществе, туманная радуга – это редкое явление, которое появляется при преломлении и рассеивании света в мельчайших каплях воды.

Увидеть туманную радугу можно в морозную погоду. Она белая, поскольку цвета исчезают по причине дифракции света.

Ранее мы писали, что в Кировской области сфотографировали 3 солнца.

Фото: vk.com/meteokirov