В Кирове сфотографировали туманную радугу

В Кировской области сфотографировали зимнюю туманную радугу. Снимки необычного природного явления появились в группе «Любительская метеорология в Кирове».
Фото были сделаны в Кирове, а также в Белохолуницком районе. Как поясняется в сообществе, туманная радуга – это редкое явление, которое появляется при преломлении и рассеивании света в мельчайших каплях воды.
Увидеть туманную радугу можно в морозную погоду. Она белая, поскольку цвета исчезают по причине дифракции света.
Ранее мы писали, что в Кировской области сфотографировали 3 солнца.
Фото: vk.com/meteokirov