В Кирове «Шкода» врезалась в Uber и вылетела на тротуар

7 апреля в Кирове произошла авария с участием двух иномарок. Около 12 часов на перекрестке улиц Труда и Карла Маркса столкнулись «Шкода Октавия» и такси Uber.

Официальной информации о происшествии пока нет. По всей вероятности, таксист пытался повернуть на Труда, но столкнулся с иномаркой. За рулем «Шкоды» была девушка.

Столкнувшиеся автомобили частично перекрыли проезд. В районе ДТП образовалась пробка.

По словам очевидцев, серьезных травм никто не получил. Причины аварии устанавливаются.

Фото: Кировская правда