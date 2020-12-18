Но, на один день. Также в областном центре ожидается резкий перепад температур.

Синоптики сообщили, что в Кирове сильно похолодает. В ближайшую субботу ожидается до — 19 градусов Цельсия. И это днём. Ночью столбики термометров опустятся ниже — 20 градусов Цельсия. Тогда как в пятницу будет всего -5 градусов.

Но холод придёт не на долгое время. Уже в воскресенье, 20 декабря, температура воздуха составит — 13 градусов Цельсия. А на следующей неделе вообще поднимется до — 4 градусов. Подробности об этом мы сообщим позднее.

Напомним, о том, что ждёт жителей Кировской области в главную ночь года сообщили сразу несколько тематических сайтов.

Фото: kirovpravda.ru и из открытых источников