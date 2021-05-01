В Кирове сильный ветер срывает вывески

В регионе объявлено метеопредупреждение. Сегодня в течение дня жителям Кировской области следует быть осторожными при выходе на улицу.

С самого раннего утра 1 мая в Кировской области царит непогода. ГУ МЧС России по Кировской области объявило метеопредупреждение. Оно сделано на основании прогноза регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, сегодня, 1 мая, в течение дня сохраняется облачная и дождливая погода. Возможны грозы. Но самое неприятное это то, что в регион пришёл сильный ветер. Его скорость достигает местами 19-22 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

Кировчане уже заметили последствия сильного ветра. Где-то из-за него оторвался баннер, где-то повреждены рекламные вывески.

Спасатели просят горожан и жителей районов быть осторожными. В такую погоду лучше не находиться рядом с лёгкими постройками, линиями электропередач, деревьями.

Киров встретил Валерия Гергиева сильным ветром. Напомним, сегодня, 1 мая, в 16 часов Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Вятской филармонии.

Уже завтра ветер начнёт постепенно стихать, но дождь не прекратится. Непогода будет властвовать в регионе на протяжении как минимум трёх ближайших дней.

Фото из открытых источников

Видео: kirovpravda.ru