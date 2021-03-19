В спорткомплексе «Родина» начали возвращать деньги за абонементы

Администрация кировского спорткомплекса «Родина» объявила о начале возврата денег за купленные клиентами абонементы.

Возврат будет осуществляться с сегодняшнего дня строго по списку. Клиентов будут приглашать лично, первые сто получат деньги в течение недели.

Заявления на возврат, полученные от остальных клиентов, в настоящее время обрабатываются. Их можно направить на электронную почту 610006@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества, номер абонемента, количества неиспользованных занятий. Также необходимо предоставить документы, которые подтверждают приобретение абонементов (чеки, квитанции и др).

Конфликт между собственником спорткомплекса и арендаторами разгорелся в феврале. Последние заявляли якобы о попытке рейдерского захвата.

Фото vk.com/skrodinaru