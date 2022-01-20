В Кирове скончалась руководитель администрации ВятГУ Светлана Абдуллина

Знакомые вспоминают Светлану Валерьевну, как яркую личность и грамотного руководителя.

Трагическая новость — скончалась Светлана Абдуллина. Она работала в Вятском государственном университете. Занимала должность руководителя администрации вуза. В её должностные обязанности входила координация подразделений одного из самых крупных учебных учреждений региона.

С работой девушка справлялась отлично. Коллеги отзываются о ней, как о грамотном специалисте. Друзья и знакомые говорят, что Светлана была ярким и открытым человеком.

Присоединяемся к соболезнованиям.

Фото: newsler.ru