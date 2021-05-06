В Кирове скончалась создательница фестиваля «Истобенский огурец»

3 мая в Кирове скончалась Галина Юрлова, заслуженный работник культуры РФ, «ветеран» Вятской филармонии и режиссер. О случившемся сообщили в министерстве культуры.

Галина Юрлова была режиссером в Областном Доме народного творчества, организатором больших концертов и праздников областного уровня, а также автором множества публикаций в журналах «Клуб», «Праздник», «Народное творчество».

В 90-е годы Галина Алексеевна стала одним из инициаторов проведения фестиваля «Истобенский огурец» в Оричевском районе. Галина Юрлова была постановщиком первых мероприятий фестиваля, сегодня известного далеко за пределами Кировской области.

После дома творчества Галина Алексеевна работала в Вятской филармонии. Она занималась организацией концертных площадок, режиссером и праздничных мероприятий, посвященных памятным датам города и страны. Также она проводила авторские программы с участием артистов филармонии и творческих коллективов Кирова и области.