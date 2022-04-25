В Кирове скончался бывший главный тренер «Динамо» Борис Улитин

В Кирове ушел из жизни ветеран вятского футбола Борис Улитин. Ему было 85 лет. Печальную новость сообщили в областной федерации футбола.

Борис Улитин работал тренером на стадионе «Трудовые резервы», был главным тренером кировского «Динамо». В числе его воспитанников – талантливые футболисты Михаил Тюфяков, Юрий Стариков, Анатолий Усатов.

— Он многому меня научил, можно сказать, дал путевку в спортивную жизнь. То, что я стал профессиональным футболистом, не в последнюю очередь заслуга Улитина, — вспоминает в одном из интервью Михаил Тюфяков. — Ушёл из жизни один из лучших детских тренеров! Мне повезло в жизни, что я тренировался и играл у Бориса Николаевича! Пусть земля будет ему пухом! – отмечает в группе футбольной федерации тренер Юрий Бушуев.

Ранее мы писали, что в Кирове ушла из жизни журналист и мастерица Элеонора Рябоконь.

Фото: vk.com/kirovfootball43