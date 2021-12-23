В Кирове скончался бывший замгубернатора Борис Дрождин

23 декабря в Кирове на 79-м году жизни умер Борис Иванович Дрождин, бывший заместитель губернатора Кировской области и руководитель завода «Маяк».

Борис Иванович возглавлял ПАО «Кировский завод «Маяк» с 1988 по 1996 годы. В 1996-1997 годах он был главой департамента промышленности. С мая 2001 года Борис Иванович занимал должность заместителя губернатора Кировской области.

За безупречный труд Борис Иванович был награждён орденом Трудового Красного Знамени, Знаком Почета и медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».