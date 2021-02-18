В Кирове скончался известный адвокат

Адвокат Павел Огородников умер на 55-м году жизни. О печальном событии сообщила областная Адвокатская палата.

Как говорится в некрологе, Павел Сергеевич длительное время был членом квалификационной комиссии Адвокатской палаты. Коллеги ценили и уважали его за профессионализм и человеческие качества.

Павел Огородников входил в реестр адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь кировчанам. Он вел ряд громких дел, в частности, работал защитником на процессе ОАО «КРИК».

О причинах смерти и дате похорон пока не сообщается.

Ранее после тяжелой болезни скончался другой кировский адвокат Василий Драверт.

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