В Кирове скончался полицейский-ветеран, расследовавший громкие дела

В Кирове скончался ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции Александр Долгополов. Он отслужил в рядах кировской милиции почти 30 лет.

Александр родился в деревне Дубовое в Арбажском районе, и его отрочество пришлось на военные годы. Когда началась война, ему было всего 13 лет. Всю войну подросток работал в колхозе наравне со взрослыми. Годы были голодными. Все, что вырастало в хозяйстве, шло на фронт. Вместо хлеба ели шаньги из клевера и щавеля.

В День Победы 45-го Александр пахал поле вместе с другими сельчанами.

В 48-м году Александр ушел в армию. Служить довелось в Литве. Там будущий полковник вместе с другими членами разведывательно-поисковой группы принимал участие в очистке республики от бандитов.

Они жили в лесных бункерах и нападали на хутора, убивали мирных жителей. Небольшая группа из 6-7 служивых выслеживала преступников, прочесывала леса и болота. Там, в Литве, в столкновениях с бандитами, погибли шестеро земляков Александра Долгополова и чуть не погиб он сам – спасла случайность.

— Он выстрелил в меня, но выстрела не произошло. В перестрелке, которая была до этого, одна из моих пуль попала в кожух его оружия, и затвор уперся в эту вмятину…

После армии Александр выучился на слесаря, а потом поступил в школу транспортной милиции. Окончив ее, вернулся в Киров и в 1961 году пришел на службу в управление НКВД. Его новой специализацией стала борьба с хищениями социалистической собственности.

Начинал Александр с простых «оперов». Но позже в его работе было немало громких дел. Одно из них – «аптечное». Неустановленный преступник похитил из военного госпиталя редкие медикаменты. Под подозрение попала начальница аптечного пункта. Украденное обнаружили у нее дома и после обыска вернули в госпиталь на четырех машинах. За преступление женщина была приговорена к расстрелу, однако умерла в тюрьме.

Расследовал Александр Долгополов и «дело о спирте». На этот раз жалоба поступила из армии – у солдат резко сократился срок носки сапог.

Экспертизы показали, что виновата в этом некачественная краска. А некачественной она стала потому, что в нее добавили слишком мало спирта. Как выяснилось, его бочками похищали и перепродавали населению работники комбината. По «спиртовому делу» арестовали 19 человек, и их «лидера» — начальника цеха – приговорили к расстрелу.

Все эти годы рядом с Александром была его супруга – Юлия, тоже ветеран МВД. С ней он познакомился на танцах. Вместе Долгополовы прожили больше 60 лет.

Редакция газеты «Кировская правда» также выражает свои соболезнования близким Александра Долгополова.

Ранее сотрудник кировской полиции рассказал о том, как стал поисковиком.

Фото: УМВД по Кировской области