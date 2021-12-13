В Кирове скончался полковник милиции Валерий Сунцов

12 декабря в Кирове ушел из жизни полковник внутренней службы в отставке Валерий Сунцов. Печальную новость сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как говорится в некрологе, Валерий Иванович прослужил в милиции около 30 лет. Ведомство он покинул в звании полковника внутренней службы и должности бывшего начальника отдела служебно-боевой подготовки управления по работе с личным составом УВД по Кировской области.

Руководство УМВД, а также сотрудники и ветераны выражают соболезнования родным и близким Валерия Сунцова. За годы работы Валерий Иванович показал себя профессионалом, целеустремленным и ответственным сотрудником, умеющим проявить внимание и заботу о людях и требовательность к себе. Всем этим он заслужил уважение и авторитет среди коллег.

Церемония прощания с Валерием Сунцовым состоится 15 декабря в 10 часов в соборе Спаса Нерукотворного Образа на улице Казанской, 50.

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