В Кирове скончался председатель правления организации «Дети войны» Игорь Усатов

В Кирове ушел из жизни председатель правления регионального отделения общественной организации «Дети войны», член обкома КПРФ Игорь Усатов. Игорю Михайловичу было 77 лет. Печальную новость сообщили в Кировском обкоме партии.

Игорь Усатов родился в военном 1944 году в слободе Дымково. После школы работал автослесарем, затем водителем. Служил в инженерных войсках. После армии без отрыва от работы окончил техникум и Московский финансово-экономический институт.

В 1975 году стал начальником УПТК треста «Северовостокэнергострой», а в 1979-м – руководителем автотранспортного предприятия «Кировской коммерческой компании». На последнем месте Игорь Михайлович проработал до пенсии.

Все годы Игорь Усатов был народным дружинником и активно сотрудничал с ГАИ-ГИБДД. Был отмечен нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» II степени за задержание особо опасного преступника.

В 2019 году Игорь Михайлович был избран председателем правления региональной организации «Дети войны»

Однопартийцы выражают свои соболезнования родным и близким Игоря Усатова. «Кировская правда» присоединяется к соболезнованиям.

Прощание с Игорем Усатовым пройдет в четверг 10 февраля в 10 часов в Макарьевской церкви.

Ранее в Кирове ушел из жизни бывший директор кукольного театра Юрий Бабин.