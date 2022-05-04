В Кирове скончался велосипедист, попавший под грузовик

В Кирове скончался 73-летний велосипедист, которого сбил грузовик. Об этом сообщает «Место происшествия».

Авария случилась 25 апреля на улице Потребкооперации. Мужчина с велосипедом переходил дорогу на зеленый свет по всем правилам. Однако на красный свет выехал грузовик и сбил мужчину.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

— Водитель утверждает, что у него была скорость 30-40. Но по видеозаписи видно, что она была больше, — говорит дочь погибшего мужчины.

Водитель, сбивший велосипедиста, живет в Татарстане. В день аварии он возвращался из командировки к беременной супруге. Журналистам он сказал, что скорость не превышал. А беседуя с родственниками пострадавшего, улыбался.

Пострадавшего кировчанина доставили в больницу с тяжелыми травмами. Мужчина перенес 2 клинических смерти и впал в глубокую кому. Спасти его все же не смогли.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ. Адвокат водителя грузовика сообщил, что мужчина уже признал свою вину.

Фот: скриншот с видео «Место происшествия»