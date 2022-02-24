В Кирове скончался ветеран войны и правоохранительных органов Лев Иванов

В УМВД по Кировской области сообщили о трагическом происшествии.

Вчера, в День защитника Отечества ушел из жизни в возрасте 95 лет Лев Александрович Иванов. В 1943 году он был призван в армию 17-летним подростком, а демобилизовался только в 1950-м в звании ефрейтора. Заслужил на фронте орден Красной звезды, отмечен медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Окончил Хабаровскую специальную школу милиции и устроился Управление уголовного розыска УВД Кировского облисполкома. Отдал три десятка лет, успешно работая сначала в группе по делам несовершеннолетних, затем в розыске преступников и пропавших без вести. Заслужил ведомственные награды, уважение коллег в органах внутренних дел.

Редакция соболезнует родным и близким Льва Александровича.