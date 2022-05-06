В Кирове скончался заштатный клирик Вятской епархии отец Сергий

3 мая в Кирове ушел из жизни заштатный клирик Вятской епархии отец Сергий (Кряжевских). Ему было 62 года. Об этом сообщили в Вятской епархии.

Сергей Кряжевских родился в Орджоникидзе (Владикавказ) в 1959 году. В этом же году переехал в Киров, где его отец стал настоятелем Свято-Серафимовского кафедрального собора. Окончил школу и ГПТУ, затем работал на хлебокомбинате и машиностроительном заводе. После армии был водителем автобуса.

В сан диакона был рукоположен в 1985 году в Свято-Серафимовском кафедральном соборе. В том же году назначен диаконом в Успенский собор города Яранска. Позже служил в храмах Малмыжа, Макарья, Слободского и Кирова. В 1989 году был награжден двойным орарем, а в 1992 году — протодиаконством.

Отпевание отца Сергия состоялось 6 мая в Свято-Серафимовском соборе Кирова.

Ранее в Кирове скончалась настоятельница Спасо-Преображенского женского монастыря игумения София.