В Кирове скостили штраф компании, складировавшей грязный снег у реки Черушки

Несанкционированная снежная свалка у реки Черушки в деревне Мараки города Кирова образовалась в январе.

В ходе проверки выяснилось, что рабочие одного из кировских юрлиц вывозили грязный снег с территории торгового центра и складировали его на земельном участке сельхозназначения, принадлежавшем другой компании. Площадь свалки составила 5,6 тысячи квадратных метров.

В конце марта на нарушителя был составлен административный протокол. Однако 21 апреля организаторы свалки направили в Россельхознадзор ходатайство с просьбой снизить штраф по причине трудного материального положения компании.

Документы были приобщены к материалам дела. С учетом всех обстоятельств было вынесено постановление о штрафе в 200 тысяч рублей для юрлица и в 25 тысяч – для его председателя.

Фото: ОНФ