В Кирове сломанный светофор заставлял пешеходов идти на красный свет

В Кирове произошел сбой в работе светофоров на перекрестке улиц Ленина и Преображенской. Из-за этого пешеходы могли попасть под машину.

О случившемся рассказали жители Кирова. Переходя дорогу, они заметили, что недавно установленный светофор издает ложный звуковой сигнал, когда горит красный свет. В норме звук должен появляться только на зеленый сигнал. В противном случае незрячий или рассеянный пешеход может оказаться под колесами автомобилей.

По словам кировчан, на их глазах девушка с телефоном вышла на дорогу, услышав ложный сигнал. Ее успели остановить другие пешеходы. Иначе трагедии было бы не избежать.

О происшествии стало известно общественникам. Они направили в горадминистрацию обращения с просьбой устранить поломку.

— Звуковой сигнал срабатывает каждые 5 секунд, а должен срабатывать только на зеленый свет. Пешеходы могут оказаться в опасности. Мы просим администрацию города срочно отрегулировать работу светофоров, — говорит член областного штаба ОНФ Иван Глинчиков.

Ранее мы писали, что в Кирове на Московской установят умный светофор.