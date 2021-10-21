В Кирове снегопад спровоцировал ДТП на кольце у Потребкооперации

Первый большой снегопад 2021 года в Кирове начался с аварий. Утром 21 октября на заснеженной дороге столкнулись 2автомобиля: Lada Granta и Hyundai Creta. Машины полностью перекрыли правый ряд и собрали огромную пробку, сообщил читатель «КП».

— Адовая пробка до Комсомольской, — рассказал кировчанин, приславший фото.

Автомобили практически не повреждены. По словам очевидцев, никто не пострадал. ДПС на месте происшествия еще нет. Тем временем снегопад усиливается, поэтому водителям следует быть внимательнее.