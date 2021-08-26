В Кирове снесли незаконные гаражи у школы №42

В Кирове завершаются работы по сносу самовольных построек у школы №42 на улице Менделеева,1. Об этом сообщили в горадминистрации.

На участке, прилегающем к школе, стояло порядка 20 самостроев: гаражей и сараев. Собственники были извещены о том, что незаконные строения нужно демонтировать. Однако большинство владельцев построек проигнорировали эту информацию.

На 26 августа все гаражи демонтированы. В настоящее время подрядчик очищает территорию от строительного мусора. Работы завершатся к 1 сентября.

На очереди – снос незаконных построек у домов на Кольцова, 12 и Свердлова, 5.

Ранее мы писали, что в Кирове снесут незаконный шиномонтаж на Луганской.