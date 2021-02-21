В Кирове снесли последний цех мелькомбината

Сегодня специалисты самарской компании «Спецтехвзрыв» демонтировали здание комбицеха бывшего мелькомбината.
Это удалось сделать только со второй попытки. Для взрыва под здание заложили максимально допустимую массу зарядов. В то же время специалисты максимально снизили ударно-волновое воздействие, чтобы исключить повреждение близлежащих объектов.
Предполагается, что на месте мелькомбината появится жилой комплекс.
Напомним, что 23 января на территории мелькомбината взорвали здание бывшего элеватора. Падение 40-метровой башни сняли на видео.
Фото и видео Сергея Кузницына