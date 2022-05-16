В Кирове снесут 9 аварийных домов по требованию суда

Суд обязал муниципалитет снести 9 аварийных домов в Кирове. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения требований законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Было установлено, что не были приняты меры по сносу 9 ветхих зданий, признанных аварийными в 2008-2021 годах.

Речь идет о следующих домах:

Милицейская, 34/2,

Рабочая, 4,

Колхозная, 2,

Молодой Гвардии, 27,

Славы, 3,

Орловская, 8/2,

переулок Клубный,3,

Красный Химик, 14.

Перечисленные здания должны были снести 2021 году. Однако дома остались стоять.

Прокуратура Первомайского района обратилась в суд с требованием обеспечить снос зданий. Суд постановил снести дома до 1 декабря 2022 года. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.

Ранее мы писали, что в 2022 году в Кирове снесут более 40 аварийных домов.