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В Кирове снесут 9 аварийных домов по требованию суда

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Суд обязал муниципалитет снести 9 аварийных домов в Кирове. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения требований законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Было установлено, что не были приняты меры по сносу 9 ветхих зданий, признанных аварийными в 2008-2021 годах.

В Кирове снесут 9 аварийных домов по требованию суда

Речь идет о следующих домах:

  • Милицейская, 34/2,
  • Рабочая, 4,
  • Колхозная, 2,
  • Молодой Гвардии, 27,
  • Славы, 3,
  • Орловская, 8/2,
  • переулок Клубный,3,
  • Красный Химик, 14.

Перечисленные здания должны были снести  2021 году. Однако дома остались стоять.

В Кирове снесут 9 аварийных домов по требованию суда

Прокуратура Первомайского района обратилась в суд с требованием обеспечить снос зданий. Суд постановил снести дома до 1 декабря 2022 года. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.

Ранее мы писали, что в 2022 году в Кирове снесут более 40 аварийных домов

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Юлия Зорина