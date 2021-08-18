В Кирове снесут незаконный шиномонтаж на Луганской

В Кирове планируют снести самовольно построенные шиномонтаж и магазин на улице Луганской, 2/2. С заявлением о разрешении на снос в суд обратилась администрация города.

Самострой стоит на Луганской уже давно. В октябре 2019 года Октябрьский районный суд вынес решение о том, что собственник должен снести незаконную постройку. Однако владелец здания тянул с исполнением постановления.

В настоящее время все отсрочки истекли. Однако магазин и шиномонтаж продолжают работать, а часть помещений сдается в аренду. Поскольку собственник не намерен сносить здание, работы по сносу может провести муниципалитет по решению суда. Расходы будут взысканы с владельца зданий.

В ближайшее время самострой отключат от коммунальных сетей. Документы об отключении уже направлены в ресурсоснабжающие организации.

Ранее мы писали, что в Кирове снесут незаконно построенные гаражи.