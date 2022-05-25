В Кирове снимают фильм-сказку «Цветок Света»

В Кирове начались съемки сказочного фильма «Цветок Света». Над картиной работает любительская творческая видеостудия «ЛиКА».

«Цветок Света» станет пятой полнометражкой, которую снимают участники студии. Это будет вольная интерпретация легенды вятского края о потомках народа чудь.

Авторы фильма говорят, что в новой сказке будет сохранен «почерк» студии. Вместе с тем в картину будет привнесено много нового. Фильм, как и прошлые, будет сниматься в красивейших местах Кировской области. Съемки продлятся до конца августа.

Отметим, что профессиональных актеров в студии «ЛиКа» нет. Все роли играют любители. Однако съемочный процесс организован не хуже, чем на студиях с известными именами. Ребята сами шьют костюмы, сами снимают и монтируют картины. Сказки производства «ЛиКи» популярны не только в Кировской области, но и за ее пределами.

Напомним, что накануне в Кирове начались съемки фильма «Честный развод — 2». Из-за этого в городе перекроют несколько улиц.

Фото: vk.com/vyatskie_skazki