В Кирове сносят аварийный дом на улице Красноармейской

В Кирове начались работы по сносу аварийного дома на улице Красноармейской, 64/3. Об этом сообщили в горадминистрации.

Деревянный дом на Красноармейской, 64/3 был расселен в 2019 году. Все жильцы получили благоустроенные квартиры. До сноса ветхое здание законсервировали во избежание ЧП. В 2021 году был заключен контракт на демонтаж дома.

В октябре подрядчик начал сносить здание. Предварительно дом отключили от коммуникаций.

Как сообщили в МКУ «Кировское жилищное управление», в настоящее время техника убирает наземную часть дома. Затем будет демонтирован фундамент. После окончания работ подрядчик очистит площадку от строительных отходов.

Дом на Красноармейской стал 39-м зданием, снесенным в Кирове в 2021 году. До конца года будут снесены еще 5 домов по адресам: Рабочая, 5, Ключевая, 1,Космодемьянской, 23, Милицейская, 18, Красной Звезды, 10.

Ранее в Кирове снесли аварийный дом на улице Кутузова.