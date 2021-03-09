В Кирове снова отменили концерт Валерия Меладзе

О переносе концерта известного исполнителя сообщили в ДК «Родина».

Изначально выступление было запланировано на 9 марта. Однако выступление было вновь перенесено, на этот раз — на 12 мая. Билеты, приобретенные на концерт, будут действительны и обменивать их не нужно.

Отметим, что концерт Меладзе в Кирове переносят уже в третий раз. Причиной этого называют ограничительные меры по коронавирусу. Несмотря на ряд послаблений, в Кировской области по-прежнему действуют ограничения по наполняемости концертных залов.

Допустимое число зрителей должно составлять не более 50 процентов от вместимости зала. Это не может не влиять на размер гонорара артистов — из-за небольшого количества посетителей мероприятия не окупаются.

В рамках своего юбилейного концерта Валерий Меладзе собирался порадовать кировчан своими «золотыми» треками, а также новыми композициями о любви.

Ранее в Кирове были отменены концерты Сергея Лазарева и Эмина.

Фото: www.instagram.com/meladzevalerian