В Кирове снова перенесли суд над Логиновским

Сегодня, 23 августа, состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего замглавы кирово-чепецкой горадминистрации и экс-директора кировской спортивной школы «Юность» Дмитрия Логиновского.

Он обвиняется в совершении 17 эпизодов коррупционных преступлений, включая присвоение и растрату имущества, вымогательство и получение взяток, злоупотребление полномочиями.

Заседания уже 14 раз переносятся с традиционной формулировкой причины: неявка свидетеля. На самом деле свидетели приходят и дают показания, но не все. Сегодня были двое. Следующее заседание назначено на 9 сентября.