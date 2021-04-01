В Кирове сняли на видео, как водитель «Фольксвагена» пытался перепрыгнуть через забор

Настоящее первоапрельское ДТП случилось в Кирове сегодняшней ночью.

Не слишком трезвый водитель «Фольксвагена» ехал по улице Деповской и поздно заметил, что проезда прямо нет. Машина наехала на бордюр и на сугроб, с которого ее выбросило на забор, где «Пассат» и застрял.

Единственным «пострадавшим» в аварии оказался проломленный забор. Водитель травм не получил, а других участников ДТП замечено не было. Живого и здорового водителя «оформили» за пьяную езду.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Baza.

Еще одна нестандартная авария произошла в Оричевском районе.