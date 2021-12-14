В Кирове сняли выпуск программы «Секретный миллионер»

В Кирове прошли съемки программы «Секретный миллионер» для телеканала «Пятница». По условиям передачи бизнесмен под видом обычного человека отдает большие деньги тому, кто заслуживает этого.

В очередном выпуске программы секретным миллионером стал акционер мебельного бизнеса Mr. Doors Максим Валецкий. По сюжету программы, он приезжает в Киров под видом экс-руководителя клуба знакомств Максима Ленивова с тысячей рублей и старым телефоном в кармане.

Легенда предполагает, что Максим — безработный и ищет себе место для ночлега, а также пытается трудоустроиться. За 4 дня в Кирове «Ленивов» встречается с девушкой-волонтером, помогает ей раздавать еду бездомным, знакомится с постояльцами кризисного центра, участвует в уборке снега и посещает байкерскую вечеринку.

В завершение своего визита бизнесмен раскрывает свое инкогнито и дарит подарки новым знакомым, которые пошли ему навстречу. Самый большой подарок — квартиру стоимостью 1,8 миллиона рублей — получает участник эксперимента Филипп. По молодости он попал в тюрьму за кражу, но понял, что так жить нельзя. После отсидки Филипп встретил девушку и мечтает встать на ноги и создать семью.

1,2 миллиона рублей получила от Максима волонтер Анна. Девушка оказывает помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Судя по всему, подарок тоже пойдет на благое дело.

Еще 400 тысяч рублей получил от Валецкого кировчанин по имени Сергей. В прошлом он употреблял наркотики и сидел в тюрьме, но 12 лет назад решил изменить свою жизнь. Сейчас Сергей помогает людям, которые, как и он, пытаются уйти от тяжелого прошлого.

Сам Максим Валецкий говорит, что быть волшебником — это круто.

— Ради таких моментов стоит зарабатывать бабки! Это один из лучших моментов моей жизни — ощущение, что я могу сделать для кого-то чудо, — сказал бизнесмен.

Выпуск «Секретного миллионера» в Кирове можно будет посмотреть на сайте «Пятницы». Также программа выходит на ТВ по понедельникам в 19 часов.

Ранее мы писали, что московский сценарист анонсировал съемки фильма в Кирове.

Фото: телеканал «Пятница»