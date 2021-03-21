В Кировской области со стрельбой остановили автомобиль

В Кировской области в ночь на воскресенье сотрудники ГИБДД применили оружие для того чтобы остановить автомобиль.

В 1 час 45 минут дежурная группа получила сообщение, что от Казанского поворота в направлении Кирова движется автомобиль «Hyundai Accent», его водитель

вероятно находится в состоянии опьянения.

В ходе преследования наряд с помощью громкоговорящей установки и световой сигнализации подавал сигналы о необходимости остановиться, но они были проигнорированы.

Водитель иномарки увеличил скорость, пытаясь уйти по Южному обходу Кирова.

Позже к погоне присоединились ещё два наряда ГИБДД. На участке между Пасегово и Исуповской один из инспекторов вынужден был применить табельное оружие. Машина получила механические повреждения, и только после этого водитель остановился. Им оказался 26-летний житель Фалёнского района.

В отношении него составлены административные материалы по трём статьям КоАП РФ, сообщает ГИБДД по Кировской области.

Фото vk.com/gibdd43