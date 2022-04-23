В Кирове собака нечаянно переломала кости хозяину

В городе Кирове росгвардейцы помогли травмированному на улице пенсионеру.

Это произошло на днях около четырёх часов ночи. Экипаж вневедомственной охраны в составе прапорщика полиции Александра Лобастова и младшего сержанта полиции Евгения Симонова проезжал по ул. Лепсе и заметил лежащего на переходе мужчину.

К нему подъехали, расспросили. 69-летний мужчина рассказал, что гулял с собакой, переходил дорогу. Та вдруг резко дёрнула поводок, он упал, почувствовал сильную боль в бедре, больше не мог подняться сам.

Росгвардейцы вызвали на место бригаду скорой помощи, и медики предположили перелом костей таза у пенсионера. Росгвардейцы помогли положить мужчину на каталку, потерпевшего срочно доставили в травмбольницу.