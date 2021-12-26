В Кирове соревнования ралли «Вятка» едва не сорвались из-за поваленной ветром сосны

В день начала соревнований по автоспорту в областном центре было объявлено метеопредупреждение. В Кирове начался сильный ветер со снегом.

Разыгравшаяся стихия едва не сорвала соревнования — один из участков трассы сильно замело снегом. Организаторы мероприятия оперативно решили проблему. Вызванный грейдер расчистил дорогу. Но на этом приключения не закончились. В последний момент трассу перегородила поваленная ветром сосна. Но в одном из автомобилей нашлась пила. Умение и труд, — и гонка началась.

Как уже сообщала «Кировская правда», впервые из-за коронавируса она проходит без зрителей. Сегодня, 26 декабря, из-за соревнований будет перекрыто движение на участке дороги Киров – Сидоровка. С 6 часов для большегрузов, а с 8 до 11 часов – для всех видов транспорта. Также в воскресенье отменён рейс из Сидоровки по маршруту общественного транспорта №117.

В группе Ралли Вятка сегодня, 26 декабря, с 8 утра будет вестись прямая трансляция соревнований. Смотреть можно по ссылке.

Результаты первого дня Чемпионата Кировской области по ралли

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Результаты первого дня 1-го этапа кубка России по ралли «Вятка»

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Startovka_2_sektsia_Kubok

Фото с первого дня соревнований: #наБУСТе