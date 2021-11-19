В Кирове составили протокол на продавца без маски

В Кирове прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима.

Сотрудники администрации города и полиции проверили соблюдение ограничительных мероприятий в торговых точках на Октябрьском проспекте в Ленинском районе.

На одного продавца, который находился на рабочем месте без маски, составлен административный протокол. За это нарушение предусмотрен штраф до 30 тыс. руб. для физических лиц и до 50 тыс. — для ИП. Степень вины и меру наказания устанавливает суд.

В общей сложности в течение недели сотрудники полиции составили на территории района 94 протокола за несоблюдение антиковидных ограничений.

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