В Кирове составили рейтинг самых оплачиваемых вакансий

Топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек составили специалисты портала Superjob. В список попали Тюмень, Ижевск, Рязань, Пенза, Хабаровск, Киров и другие города.

Как отметили аналитики, работодатели стали более активными и начали чаще искать новых сотрудников. Как и прежде, более прочих востребованы грамотные руководители в финансовой сфере. При этом самые высокие зарплатные предложения можно найти в IT.

В Кирове в топ самых «дорогих» вакансий вошли предложения в дизайне, продажах и IT.

PHP/Symfony программист может заработать от 120 тысяч рублей, начальник отдела продаж – 60-70 тысяч рублей, а дизайнер-консультант по кухонной мебели – 60 тысяч.

В других городах-«немиллионниках» в число самых оплачиваемых вакансий попали руководитель сырного производства (Липецк, от 100 тысяч), директор АПК (Астрахань, до 250 тысяч), замдиректора по кадрам (Владивосток, до 120 тысяч), капитан теплохода (Иркутск, от 150 тысяч) и даже водитель фуры с прицепом (Ульяновск, от 90 тысяч).

Ранее мы писали, что по итогам прошлого года самыми востребованными профессиями в Кирове стали медицинские работники и айтишники.