В Кирове составили событийный календарь города на 2022 год

Городское управление культуры презентовало путеводитель по культурно-массовым и спортивным мероприятиям, которые пройдут в Кирове в следующем году.

Специалисты приготовили событийный календарь Кирова на 2022 год. Он был сформирован при взаимодействии как с городскими, так и с областными учреждениями культуры. Этот календарь станет хорошим помощником для туристов, которые готовятся посетить Вятку, и жителей региона, планирующих разнообразить свой досуг.

Всего в списке указаны 96 мероприятий. Начинается событийный год с театрализованного праздника «Святки-Колядки», который готовят сотрудники Дома культуры в Порошино. Праздник запланирован на 15 января. А завершится — торжественными мероприятиями, которые посвящены 185-летию кировской областной библиотеки Герцена.

— Среди мероприятий года: общегородские праздники, и мероприятия для семейной аудитории, спортивные состязания и музыкальные встречи, фестивали и конкурсы, мероприятия в рамках всероссийских акций. Все запланированные события пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, — пояснили в управлении культуры.

Событийный календарь города Кирова на 2022 год