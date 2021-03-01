В Кирове составили топ-6 главных астрономических событий весны

Этой весной кировчане смогут наблюдать несколько астрономических явлений. Список составили создатели паблика «Любительская астрономия в Кирове».

3 марта жители Кировской области смогут наблюдать на вечернем небе Марс. Красная планета пройдет в нескольких градусах к югу от скопления Плеяды.

22 апреля достигнет пика метеорный поток Лириды. Интенсивность поток составит 20 метеоров в час. Апрельский звездопад порождает комета Тэтчера. Правда, в этом году несколько осложнит наблюдения яркая луна.

На 6 мая придется максимум еще одного звездного дождя — метеорного потока Эта-Аквариды. Метеоры Акварид являются частичками кометы Галлеи. В случае благоприятных погодных условий жители области смогут наблюдать до 50 падающих звезд в час.

17 мая кировчане смогут увидеть Меркурий, который удалится от солнце на достаточное расстояние для наблюдений.

26 мая в 14.14 произойдет полнолуние и суперлуние. В этот же день будет полное лунное затмение, однако его с территории Кировской области увидеть не удастся.

29 мая Меркурий и Венера подойдут друг к другу на максимально близкое расстояние. Начать наблюдения можно будет вечером 28 мая.

Ранее мы писали, что в Кировской области сфотографировали меч архангела.

Фото: vk.com/astro_kirov