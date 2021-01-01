В Кирове составлен календарь астрономических событий

В нем сообщается, что в 2021 году жители области смогут наблюдать несколько метеорных потоков, солнечные и лунные затмения.

Наступивший год богат на астрономические явления, при этом ожидается, что видимость небесных тел будет достаточно хорошей. Так, за год можно будет наблюдать метеорные потоки Персеиды, Дракониды, Ориониды, Леониды, Геминиды и Урсиды. А стартует это представление на звездном небе уже послезавтра. 3 января ожидается максимальная фаза потока Квадрантиды. Вот только осложнила наблюдение за ними убывающая луна. 30 декабря прошлого года было полнолуние, диск еще не сильно сократился и будет светить ярко.

Ровно через месяц, 3 марта, внимание любителей наблюдать за небесными светилами привлечет сближение Марса и рассеянного звёздного скопления.

До затмений же придется ждать целых полгода. Первое из них произойдет в конце мая. Оно будет полное лунное. Второе затмение закроет луну лишь частично в ноябре. Первое солнечное затмение состоится 10 июня. Кировчане смогут увидеть лишь части этого явления: лучше всего будет видно в Арктике.

Чтобы ничего не пропустить, заглядывайте в календарь событий – там указаны и другие интересные поводы взглянуть на ночное небо.

Фото: https://vk.com/astro_kirov