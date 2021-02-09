В Кирове составят черный список управляющих компаний

В областном правительстве прошло совещание по вопросу уборки снега в Кирове. В нем приняли участие губернатор Игорь Васильев, глава горадминистрации Дмитрий Осипов, а также руководитель жилинспекции Виталий Шулепов.

Чередующиеся морозы и снегопады стали испытанием на прочность для кировских коммунальщиков. И если с очисткой улиц дорожники справились, то с крышами и дворами в городе беда. Между тем, очистка дворов и крыш заложена в коммунальные расходы кировчан. И, как подчеркнул Игорь Васильев, горожане имеют право на то, чтобы эта услуга была оказана качественно.

По словам главы горадминистрации Дмитрия Осипова, этот вопрос муниципальные службы держат на контроле. Снег вывозится по графику, а по содержанию дворов налажена работа с управляющими компаниями. Однако работать хотят не все.

Менее чем за 1,5 месяца с начала года в жилинспекцию поступило почти 700 жалоб на ненадлежащее содержание придомовых территорий. По ним проводятся проверки, а на нерадивые управляющие компании наложены штрафы на сумму почти 4 миллиона рублей.

Игорь Василев отметил, что список УК в Кирове солидный. Однако в нем есть немало компаний с штатом в несколько человек, что явно не способствует качественному исполнению своих обязанностей. Выбрать надежную управляющую компанию кировчанам мешает непрозрачность информации.

— Поручаю жилинспекции создать перечень всех управляющих компаний, где будет раскрыта их материально-техническая база, — сказал губернатор.

База будет создана и выложена в открытый доступ, пообещал глава областной жилинспекции.

Фото: @lifepublic и Александр Папырин