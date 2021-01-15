В Кирове состоится крупный чемпионат по ММА

Он станет подарком для кировских любителей смешанных единоборств.

Стало известно о проведении в нашем городе областных чемпионата и первенства по ММА. Об это сообщает СпортInside.

Организатором турниров выступает региональная федерация. Состязания пройдут в начале следующего месяца. Предварительно они назначены на 6 февраля.

Правилами предусмотрено шесть возрастных групп. В каждой из них будут представлены разные весовые категории.

Победители и призёры состязаний по ММА помимо памятных наград и дипломов получат возможность попасть в сборную региона и защищать честь Кировской области на окружных и всероссийских турнирах.

Местом проведения чемпионата и первенства по миксфайту станет спортшкола «Юность».

Фото: vk.com/sportinside_kirov