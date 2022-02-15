Шоу «ручных» картин: в Кирове пройдет пластический спектакль

В Международный женский день 8 марта в Кирове состоится один из самых необычных концертов в мире. Точнее, это будет не концерт, а настоящее шоу.

Как рассказали в Вятской филармонии, в наш город приедут артисты из театра пластики рук ХЭНД МЭЙД (Санкт-Петербург). Они приготовили представление в неповторимом стиле. На сцене оживут настоящие картины, которые появятся благодаря пластике рук.

Театр объездил половину мира. Номера, которые уже оценили заграницей, теперь смогут увидеть кировчане. Стоимость билетов стартует от 600 рублей.

Ранее мы писали о том, какие концерты пройдут в Кирове в феврале.

Фото: philarmonia43.ru