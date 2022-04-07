В Кирове состоялась акция «День подвига»

В Кирове состоялся митинг, посвящённый 8-летней годовщине основания ДНР и ЛНР.

В акции «День подвига» приняли участие представители молодёжных военно-патриотических объединений, кадеты, ветераны боевых действий. Выступившие на митинге единодушно поддержали позицию президента России Владимира Путина о необходимости демилитаризации и денацификации Украины.

Выступающие также заявили о необходимости всемерной поддержки российской армии, которая сейчас проводит специальную военную операцию.

В завершение митинга его участники записали видеообращение, в котором ещё раз выступили в поддержку президента и против искаженной подачи информации как о прошлом, так и о текущих событиях.

Акция «День подвига» стала ответом кировских патриотических общественных организаций на беспрецедентное информационное и экономическое давление на Россию со стороны недружественных государств.